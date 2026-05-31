بعد 54 عاما.. زاير -إيمري يتجاوز الأسطورة الهولندية

أصبح وارن زاير- إيمري، لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، أصغر لاعبٍ يُتوَّج مرتين بلقب دوري أبطال أوروبا بعد مشاركته في الفوز على أرسنال، السبت، ليحطم الرقم الصامد منذ 54 عامًا والمسجَّل باسم الأسطورة الهولندية يوهان نيسكينز.

ورفع اللاعب الدولي الفرنسي الكأس للموسم الثاني تواليًا وهو في سن 20 عامًا وشهرين بعد أن شارك بديلًا في الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول للمباراة التي انتهت بركلات الترجيح 4ـ3 على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست «1ـ1».

وكان زاير- إيمري شارك لدقائقَ خلال فوز فريقه بخماسيةٍ نظيفةٍ على إنتر ميلان العام الماضي، وبهذا يتجاوز رقم الأسطورة نيسكينز، لاعب خط وسط أياكس أمستردام الهولندي السابق، الذي كان يبلغ 20 عامًا وثمانية أشهر عندما فاز بنهائي كأس أوروبا للمرة الثانية، مايو 1972، بعد تخطي إنتر ميلان الإيطالي «2ـ0».

ولعب خريج أكاديمية باريس سان جيرمان 17 مباراةً في دوري الأبطال الموسم الجاري بمجموع دقائق 1343، واقتصرت إسهاماته فقط على صناعة هدفٍ واحدٍ في ذهاب ملحق ثمن النهائي أمام موناكو «3ـ2».

ويملك اللاعب في رصيده عشر مبارياتٍ دولية، وتمَّ استدعاؤه من قِبل المدرب ديدييه ديشامب ضمن القائمة النهائية للمنتخب الفرنسي التي تضمُّ 26 لاعبًا للمشاركة في كأس العالم 2026 التي تنطلق بعد 12 يومًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.