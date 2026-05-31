إنريكي: الألقاب الشخصية لا تهمني

بدا المدرب الإسباني لويس إنريكي غير مهتمٍّ بإطلاق لقب «أسطورة» عليه بعد قيادته فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم لإحراز لقبه الثاني تواليًا في دوري أبطال أوروبا.

وفاز باريس على أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح 4ـ3 بعد التعادل 1ـ1 في الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة النهائية التي جرت في بودابست، العاصمة المجرية.

وأصبح إنريكي ثاني مدربٍ يفوز باللقب للمرة الثانية تواليًا بعد الفرنسي زين الدين زيدان مع ريال مدريد في 2016 و2017 و2018. كذلك بات المدرب السابق لبرشلونة الإسباني واحدََا من خمسةٍ فقط فازوا بأكثر من ثلاثة ألقابٍ في البطولة، إلى جانب الإيطالي كارلو أنشيلوتي «5»، والإنجليزي بوب بيزلي، والفرنسي زين الدين زيدان، والإسباني جوارديولا «3».

وقال إنريكي عقب المباراة: «لدي مشاعرُ مختلطةٌ: حماسٌ وإرهاقٌ، كل شيء، لكنْ هذه أفضل لحظةٍ في الموسم. ما زلنا أبطالًا، للمرة الثانية على التوالي. إنه أمرٌ مذهلٌ».

وأضافٍ في تصريحاتٍ عبر هيئة الإذاعة البريطانية: «لقد استحققنا ذلك. جماهيرنا طوال الموسم استحقَّت الوصول إلى النهائي».

وتابع المدرب: «كانت مباراةً صعبةً للغاية، وأهنِّئ أرسنال. لقد لعبوا بشكلٍ رائعٍ، وهذا طبيعي. يحاولون فرض أسلوبهم في اللعب على فتراتٍ يكونون فيها في أفضل حالاتهم. حاولنا السيطرة على الكرة والضغط، لكن نحن فزنا باللقب».

وقال ردًّا عما إذا كان يُوصف بالمدرب الأسطوري؟: «أسطورة؟ لا يهمني ذلك».

وفاز إنريكي بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة عام 2015، ثم تولى تدريب المنتخب الإسباني، وتسلَّم تاليًا قيادة باريس في 2023 مع نهاية حقبة النجوم في النادي التي ضمَّت الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي، آخر مَن غادر في 2024 إلى ريال مدريد الإسباني.