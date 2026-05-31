ملعب الأخضر والإكوادور.. فعاليات وكرة نسائية

يتَّسع ملعب سبورتس إليستريتد في مدينة هاريسون بولاية نيوجيرسي الأمريكية، الذي يحتضن مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره الإكوادوري، فجر الأحد، لنحو 25 ألف متفرِّجٍ.

واستغرقت أعمال بنائه نحو أربعة أعوامٍ قبل افتتاحه في 2010، وبلغت تكلفة تشييده 200 مليون دولار.

وتعود ملكية الملعب إلى هيئة تطوير مقاطعة هدسون، فيما تتولى شركة ريد بول المحدودة تشغيله وإدارته.

ويستضيف الملعب مباريات فريق ريد بول نيويورك، كما يتَّخذه فريق جوثام إف سي لكرة القدم النسائية أرضًا له، ويستعين به أحيانًا فريق نيويورك سيتي عند تعذُّر استخدام ملعبه المعتاد، أو لأسبابٍ تتعلَّق بالجدولة.

وعند افتتاحه كان يُعرَف باسم «ريد بول أرينا» نسبةً إلى الشركة المشغِّلة، قبل تغيير اسمه إلى «سبورتس إليستريتد».

وجاء التغيير في ديسمبر 2024 بعد توقيع اتفاقيةٍ بين ريد بول ومنصة سبورتس إليستريتد تيكتس، المتخصِّصة في بيع وتبادل تذاكر المباريات والفعاليات، والتي حصلت بموجبها الأخيرة على حقوق التسمية لمدة 13 عامًا.

ويتميَّز الملعبُ بسقفٍ جزئي شفَّافٍ، وتصميمٍ يجعل الجماهير قريبةً جدًّا من الأرضية.

ولن يستضيف «سبورتس إليستريتد» أي مبارياتٍ، أو تدريباتٍ في كأس العالم 2026، لكنَّه سيؤدي دورًا خلال البطولة عبر احتضان فعالياتٍ جماهيريةٍ مرتبطةٍ بالمونديال تحت اسم «مهرجان ريد بول نيويورك لكرة القدم»، في الفترة من 13 يونيو وحتى 16 يوليو المقبلين، مع عروضٍ ومتابعةٍ مباشرةٍ للمباريات، وأنشطةٍ مخصَّصةٍ للجماهير.