أرتيتا: لا أحد يخفّف ألم خسارتنا

أعرب الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، عن فخره بما قدَّمه لاعبوه خلال الموسم، لكنه لم يُخفِ إحساسه بالمرارة عقب الإخفاق في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.

وخسر أرسنال، السبت، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بركلات الترجيح 3ـ4، واحتكم إليها الفريقان عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1ـ1 بالنهائي في بودابست، العاصمة المجرية.

وكان أرسنال، الذي خاض نهائي البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد 2006 عندما خسر أمام برشلونة الإسباني، يأمل الحصول على الكأس ذات الأذنين ليُتوِّج موسمه المميَّز بلقبٍ ثانٍ عقب الفوز بالدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 2004.

وقال أرتيتا في حديثه مع محطة «تي إن تي سبورتس» عقب اللقاء: «لم نصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا منذ 22 عامًا، لذا تخيَّلوا أننا حققنا هذا الإنجاز للمرة الثانية في تاريخنا، ويتعيَّن علينا أن نُقدِّر الموسم الذي قدمناه، لكن في الوقت الجاري لا أحد يستطيع أن يُخفِّف عنا ألم الخسارة».

وتحدَّث المدرب الإسباني عن باريس سان جيرمان بالقول: «إنهم رائعون، وأهنِّئهم على ذلك. يتمتَّعون بمستوى فردي مميَّزٍ، وطريقة تدريبٍ رائعةٍ. إنه فريقٌ من الطراز الرفيع. يجب أن نمرَّ بهذه المشاعر، وإذا كنا نشعر بالألم، فينبغي علينا أن نتحمَّله».

وأكد أرتيتا: «أنا فخورٌ بلاعبي فريقي للغاية، خاصَّةً في هذا الموسم الذي خضناه في ظل ظروفٍ صعبةٍ. نحن ندرك تمامًا ما مررنا به. إنه لشرفٌ عظيمٌ أن أدير هذه المجموعة من اللاعبين وهذا الفريق، فهم يحملون هذا الشعار بكل فخرٍ واعتزازٍ، ويبذلون كل ما في وسعهم من أجله».

واختتم أرتيتا تصريحاته قائلًا: «لقد حققنا لقبًا كبيرًا، لكننا أضعنا فرصة الفوز باللقب الأكبر».