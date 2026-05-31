انطلاقة دونيس.. 5 لاعبين في الدفاع

يعتمد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في باكورة مبارياته مع «الأخضر»، فجر الأحد، أمام الإكوادور، على تشكيلٍ يتضمَّن خمسة لاعبين ينتمون إلى خط الدفاع.

واختار دونيس في تشكيل المباراة التجريبية محمد أبو الشامات، ومتعب الحربي، ونواف بوشل، وكلٌّ منهم يلعب ظهيرًا، إلى جانب حسَّان تمبكتي وعبد الإله العمري، قلبَي الدفاع.

وإذا تبيَّن مع بداية المباراة مشاركة كلِّ لاعبٍ من الخمسة في مركزه الطبيعي، فسيعني ذلك انتهاج دونيس أسلوب قلوب الدفاع الثلاثة، والظهيرين المتقدمين.

وسيلعب الخماسي أمام محمد العويس، حارس المرمى، في حين يتكوَّن خط الوسط من محمد كنو، وعبد الله الخيبري، ومصعب الجوير.

ويهاجم دونيس المنتخب المنافس بالثنائي سالم الدوسري، وفراس البريكان.

ويجلس على مقاعد البدلاء 12 لاعبًا، ليس بينهم نواف العقيدي، حارس المرمى، الذي خضع على مدار الأيام الماضية لعلاجٍ من إصابته، وكذلك سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن، المنضم للمعسكر متأخِّرًا بسبب حادث سرقة جواز سفره.

ويحتضن ملعب سبورتس إليستريتد في ولاية نيوجيرسي الأمريكية المباراة التي تُحضِّر المنتخبين لكأس العالم 2026.