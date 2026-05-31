سالم يتخطى العويران وينفرد بالمركز الـ 16

يتخطَّى سالم الدوسري، جناح أيسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، النجم الراحل خميس العويران في عدد المشاركات الدولية بظهوره أمام الإكوادور، فجر الأحد، على ملعب سبورتس إليستريتد في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

واختير الدوسري في التشكيل الذي اعتمده المدرب اليوناني جورجيوس دونيس للمباراة التجريبية.

وحسبَ موقع «المنتخب السعودي» الإلكتروني، يملك سالم 105 مبارياتٍ دولية، بالتساوي مع العويران، الذي وافته المنية في يناير 2020.

وبخوضه لقاء الإكوادور سيرتفع رصيد القائد الحالي للمنتخب إلى 106 مبارياتٍ دولية، لينفرد بالمركز الـ 16 في قائمة المشاركات بقميص «الصقور»، الذي كان يتقاسمه مع العويران.

ويتصدَّر الدوسري جيل المنتخب الحالي في عدد المباريات الدولية بفارقٍ واسعٍ عن الآخرين، وأقربهم محمد كنو، لاعب الوسط، الذي يُسجِّل أمام الإكوادور حضوره الـ 74 مع «الأخضر».

ولا يزال الجناح الأيسر بعيدًا عن محمد الدعيع، حارس المرمى المعتزل، الذي يعتلي القائمة تاريخيًّا برصيد 172 مباراة.