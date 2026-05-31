التاسعة في أمريكا.. الأخضر يخسر تجربة الإكوادور

تلقَّى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خسارته التاسعة في الولايات المتحدة، مستهلًّا سلسلة تجارب آخر مراحل إعداده لكأس العالم 2026 بهزيمةٍ أمام الإكوادور 1ـ2، فجر الأحد، على ملعب سبورتس إليستريتد في مدينة هاريسون بولاية نيو جيرسي الأمريكية.

وتأخَّر الأخضر أولًا بهدفين إكوادوريين، سجلهما المدافع جاكسون بوروزو، وزميله أنتوني فالنسيا، لاعب الوسط، في الدقيقتين 35 و51.

وأحرز الهدف السعودي الوحيد الجناح البديل سلطان مندش في الدقيقة 87.

وخسر المنتخب السعودي مجدَّدًا في أمريكا التي خاض على أرضها 17 مباراة إجمالًا، فاز بستٍّ منها، وتعادل مرَّتين، وغادر البقية مهزومًا.

واستقبل هزيمته الأولى أمام الإكوادور بعد تعادلٍ سلبي سابقٍ بينهما عام 2022.

وأشرك المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، في باكورة مبارياته مع «الأخضر»، 19 لاعبًا، باحتساب ثمانية بدلاء أدخلهم خلال الشوط الثاني.

وعجز منتخب «الصقور» عن تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، متلقيًا هزيمة جديدةً بعد خسارتين سابقتين أمام صربيا 1ـ2، ومصر 0ـ4، كما هُزم تجريبيًّا أربع مرَّاتٍ متتالية باحتساب الخسارة 0ـ2 أمام الجزائر.

وتبقَّت له مباراتان تجريبيتان خلال معسكره الجاري أمام بورتوريكو في أوستن، والسنغال في سان أنطونيو.

ويختتم هذا المعسكر برنامجَ إعداد المنتخب لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك بين 11 يونيو و19 يوليو المقبلين.

ويقع الأخضر في ثامن مجموعات المونديال برفقة منتخبات أوروجواي، وإسبانيا، والرأس الأخضر.