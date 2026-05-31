أصبح اللاعب 583.. آل حجي يبدأ رحلة الأخضر أمام الإكوادور

رفع علاء آل حجي، لاعب وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عدد الأسماء التي مثَّلت «الأخضر» تاريخيًّا إلى 583 بمشاركته أمام الإكوادور، فجر الأحد، في مباراةٍ تجريبيةٍ بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وللمرة الأولى يشارك آل حجي بقميص المنتخب السعودي، مفتتحًا رصيد مبارياته الدولية بعمر 30 عامًا.

وحسبَ موقع «المنتخب السعودي» الإلكتروني، شارك قبله مع «الصقور» 582 لاعبًا. وهو الوحيد في القائمة الحالية الذي لم يسبق له المشاركة مع المنتخب السعودي.

ودخل لاعب الوسط في الدقيقة 73 بدلًا من زميله محمد كنو الذي لعب أساسيًّا في تشكيل المدرب اليوناني جورجيوس دونيس.

وخسر المنتخب المباراة بنتيجة 1ـ2، وسجل هدفه الوحيد الجناح البديل سلطان مندش في الدقيقة 87.

وتبقَّت للأخضر مباراتان تجريبيتان قبل المونديال، يواجه فيهما بورتوريكو والسنغال.