رقم قياسي.. شاكيرا «أيقونة» حفلات المونديال

سيطرت المغنية الكولومبية شاكيرا خلال العقدين الأخيرين على حفلات بطولة كأس العالم لكرة القدم سواء بحضورها في الافتتاح أو الختام، فالعلاقة بين النجمة اللاتينية والبطولة الأهم عالميًا تجاوزت مجرد فقرة ترفيهية، لتتحول إلى تميمة ثقافية وشعبية.

انطلقت قصة شاكيرا مع المونديال في النسخة التي استضافتها ألمانيا 2006 قبل صافرة النهاية للمباراة الختامية بين إيطاليا وفرنسا، هزت شاكيرا الملعب الأولمبي في برلين بنسخة خاصة من أغنيتها الشهيرة Hips Don't Lie Bamboo بالاشتراك مع مغني الراب الهايتي خلال حفل الختام في الملعب الأولمبي في برلين، ومهد هذا الاستعراض الكولومبي الراقص الطريق لتحولها إلى أيقونة كروية.

وقدمت شاكيرا في مونديال جنوب إفريقيا 2010 النشيد الرسمي الأكثر نجاحًا وشهرة في تاريخ «فيفا»: Waka Waka This Time for Africa. وأبدعت كذلك في حفلي الافتتاح في جوهانسبرج والختام أيضًا.

وأصبحت أغنية المونديال الأكثر مبيعًا واستماعًا في تاريخ بطولات كأس العالم «بأكثر من 4 مليارات مشاهدة على يوتيوب»، وتحولت الرقصة إلى ظاهرة عالمية قادتها بالتعاون مع فرقة Freshlyground الإفريقية.

وأكدت شاكيرا سيطرتها المطلقة بحضورها الثالث على التوالي في مونديال البرازيل 2014، حيث أحيت حفل الختام في ملعب الماراكانا الأسطوري بريو دي جانيرو وأدت أغنية «La La La» بالتعاون مع الفنان البرازيلي كارلينهوس براون، وسط لوحات استعراضية لاتينية مذهلة كرست مكانتها كعنصر أساسي لا غنى عنه في ختام المونديال.

وبعدما بلغ عمرها الـ49 عامًا تعود شاكيرا من الباب الكبير بعد غياب 12 عامًا لتسجيل رقم قياسي تاريخي «4 مشاركات مونديالية» عبر الأغنية الرسمية للبطولة لعام 2026 بعنوان «Dai Dai» بالتعاون مع النجم النيجيري بورنا بوي.

وأعلن «فيفا» أن شاكيرا ستقود العرض الرسمي الضخم للأغنية خلال الحفل الختامي لمونديال 2026 في 19 يوليو على ملعب «نيويورك نيوجيرسي» «MetLife Stadium».

وكشفت شاكيرا عن تخصيص أرباح الأغنية بالكامل لدعم مشاريع تعليم الأطفال حول العالم بالتعاون مع Global Citizen والـ FIFA.

كما فاجأت الجمهور بدعوة فرقة الأطفال الأوغندية الشهيرة «Ghetto Kids» لمشاركتها الاستعراض على المسرح الختامي بعدما تصدروا وسائل التواصل برقصاتهم على أنغام الأغنية.

ويشهد مونديال أمريكا وكندا والمكسيك للمرة الأولى محاكاة لعروض «السوبر بول» الأمريكية عبر فقرة استعراضية بين الشوطين تشارك فيها شاكيرا إلى جانب عمالقة مثل مادونا وفرقة BTS.