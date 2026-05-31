«سفن دوجز» يتصدر شباك التذاكر بـ7.8 مليون دولار

حقق فيلم «سفن دوجز» انطلاقة استثنائية في دور العرض السينمائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عطلة عيد الأضحى، محققًا إيرادات تجاوزت 7,830,400 دولار من مبيعات 1,121,737 تذكرة خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.

وتصدرت السعودية أداء الأسواق بإيرادات بلغت 3,212,897 دولارًا من مبيعات 213,495 تذكرة، تلتها مصر بإيرادات بلغت 1,993,393 دولارًا من مبيعات 729,387 تذكرة، فيما سجلت الإمارات 1,472,608 دولارات من مبيعات 87,758 تذكرة.

كما حقق الفيلم أداءً قويًا في العراق والكويت والبحرين وسلطنة عُمان والأردن ولبنان، بإيرادات إضافية بلغت 1,151,502 دولار من مبيعات 91,097 تذكرة.

كما سجل الفيلم أداءً لافتًا على شاشات «أيماكس» وحقق إيرادات بلغت 638,236 دولارًا خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، ما يمثل 8.15 % من إجمالي إيراداته الإقليمية.

و حققت عروض «أيماكس» مبيعات أكثر من50,128 تذكرة، تصدرتها السعودية بإيرادات بلغت 321,224 دولارًا، تلتها الإمارات العربية المتحدة بإيرادات 106,557 دولارًا، ثم مصر بإيرادات 72,499 دولارًا.

ويعكس هذا الأداء الطلب المتزايد على تجربة المشاهدة السينمائية المتميزة، ويعزز مكانة «سفن دوجز» كواحد من أنجح الأفلام العربية على شاشات «أيماكس» في المنطقة.

فيلم «سفن دوجز» بطولة نجمي السينما المصرية والعربية الفنان أحمد عز والفنان كريم عبد العزيز، ومن إخراج المخرجين العالميين بلال العربي وعادل فلاح، اللذين أخرجا فيلم «الأكشن» الشهير Bad Boys: Ride or Die. الفيلم مأخوذ عن قصة أصلية للمستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time، وكتب السيناريو والحوار محمد الدباح.

تدور أحداث فيلم «سفن دوجز» عندما ينجح ضابط الإنتربول الماهر «خالد العزازي» في القبض على المجرم الخطير «غالي أبو داود» أحد أعضاء منظمة إجرامية سرّية عالمية تُدعى «سفن دوجز». بعد مرور عام على حبسه في السجن، تعود المنظمة لأنشطتها الإجرامية، خاصة في توزيع مخدر ذو مفعول قوي يعرف باسم «Pink Lady» في منطقة الشرق الأوسط، ما يضطر خالد للتعاون مع غالي كونه يعرف المنظمة من الداخل، في مهمة سرية تأخذهما إلى مدن متعددة حول العالم بهدف كشف بقية أعضاء المنظمة وإيقاف المخدر من الوصول للشارع العربي. على الرغم من الخلافات والتحديات بين خالد وغالي إلا أنهما يدركان أن تعاونهما هو مفتاح إنجاز هذه المهمة، فيشكلان ثنائيًا استثنائيًا يجمع بين الحيلة والذكاء والتنافس.

فيلم «سفن دوجز» من إنتاج شركة «صلة»، ورعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض، وبمشاركة المنتج العالمي إيفان أتكينسون «The Gentlemen، The Covenant».

يضم فريق عمل «سفن دوجز» نخبة من صناع السينما العالميين.