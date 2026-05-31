قبل البرازيل.. مصر تصل أمريكا.. وصلاح يتقدم القائمة

وصلت بعثة المنتخب المصري الأول لكرة القدم إلى مدينة أوهايو الأمريكية للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم، التي تنطلق 11 يونيو في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وتقدم الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي السابق قائمة الأسماء المغادرة إلى أمريكا.

وذكر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري، الأحد، أن البعثة وصلت إلى أوهايو بعد رحلة طيران استمرت أكثر من 12 ساعة، استعدادًا لمواجهة منتخب البرازيل تجريبيًا 6 يونيو المقبل، في إطار تحضيراته لخوض مونديال 2026.

ويوجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة برفقة منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، ويبحث عن حصد انتصاره الأول في مشاركته الرابعة بالمونديال، بعدما عجز عن تحقيق أي فوز في مشاركاته الثلاث السابقة بنسخ 1934 و1990 بإيطاليا و2018 في روسيا.

ويأمل المنتخب المصري في اجتياز مرحلة المجموعات والصعود إلى الأدوار الإقصائية في المونديال للمرة الأولى.