رالي اليابان.. إيفانز ينتصر ويعزز الصدارة

عزز الويلزي إلفين إيفانز، صدارته للترتيب العام، الأحد، بعدما حقق فوزه الثاني الموسم الجاري في رالي اليابان، المرحلة السابعة من بطولة العالم للراليات «دبليو آر سي».

وأنهى السائق الويلزي الرالي متقدمًا بفارق 12.8 ثانية، على الفرنسي سيباستيان أوجييه، بطل العالم، فيما حلّ الفنلندي سامي باياري في المركز الثالث، متقدمًا على الياباني تاكاموتو كاتسوتا.

ورفع إيفانز، سائق فريق تويوتا، رصيده إلى 151 نقطة في صدارة الترتيب العام، متقدمًا بفارق 20 نقطة عن زميله كاتسوتا مع الوصول إلى منتصف الموسم.

وحقق إيفانز بذلك انتصاره الثالث في رالي اليابان خلال مسيرته.

وعند سؤاله عن فرصه في التتويج بأول لقب عالمي في مسيرته، بعدما اكتفى بالمركز الثاني في خمس مناسبات سابقة، قال إيفانز: «لا يزال الطريق طويلًا ومن المبكر جدًا الحديث عن ذلك. علينا فقط الاستمتاع بهذا الفوز».

وفرض إيفانز سيطرته على الرالي منذ مراحله الأولى، محافظًا على تقدمه حتى خط النهاية، ليصعد للمرة الـ 50 إلى منصة التتويج في مسيرته.

وكان السويدي أوليفر سولبرج، صاحب المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة، ينافس بقوة على الصدارة قبل أن تنتهي آماله إثر حادث تعرض له عصر السبت.

وعلى الرغم من نجاح أوجييه في تقليص الفارق خلال اليوم الأخير من المنافسات، فإن الأفضلية التي بناها إيفانز في المراحل السابقة كانت كافية لحسم الفوز.