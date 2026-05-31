قبل «الأخضر».. الأوروجواي تتسلح بـ«مجنون» أبكى مهاجم الهلال وانتقده سواريز

يحظى الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، مدرب المنتخب الأوروجوياني الأول لكرة القدم، بتقدير واسع بوصفه أحد روّاد التدريب، لكن أساليبه غير التقليدية تُهدد بإفساد حظوظ «السيليستي» في كأس العالم 2026، والذي يفتتح أولى مواجهاته أمام المنتخب السعودي 16 يونيو المقبل.

وقبل أن تنطلق البطولة ألهم المدرب الأرجنتيني الملقب بـ«إل لوكو» وتعني «المجنون»، بنهجه الهجومي الجريء جيلًا جديدًا من المدربين، بينهم الإسباني بيب جوارديولا، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب المنتخب الأمريكي، إلا أن معاييره الصارمة والمُرهِقة كثيرًا ما تسببت باحتكاكات خلال مسيرته التدريبية المتنقلة، ولم تكن تجربته مع الأوروجواي استثناء.

أثار وصول المدرب الأرجنتيني في البداية حماسة كبيرة، تعززت بانتصارين تاريخيين على البرازيل والأرجنتين في التصفيات، لكن المنتخب احتاج إلى تلك الانطلاقة القوية ليضمن التأهل، بعدما فاز بثلاث مباريات فقط في آخر 12 ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية.

وجاءت نقطة التحول بالنسبة لكثيرين داخل التشكيلة خلال كوبا أمريكا 2024، بعدما أنهت الأوروجواي البطولة في المركز الثالث، وهو إنجاز جيد، مُقصية البرازيل في طريقها، غير أن حدة بييلسا خلال البطولة التي امتدت 30 يومًا لم تلقَ استحسان لاعبيه.

وهاجم لويس سواريز أساليب بيلسا عقب اعتزاله اللعب الدولي بعد أشهر، معتبرًا أنّ انتقاداته القاسية دفعت داروين نونيز، مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق، والهلال السعودي، إلى البكاء بين شوطي الفوز على الأرجنتين 2ـ0.

وأقرّ بيلسا بأن سلطته تأثرت داخل غرفة الملابس عقب انتقادات سواريز المهاجم السابق لبرشلونة الإسباني، إضافة إلى تراجع النتائج، إذ اعترف المدرب الأرجنتيني أنه كان يشعر بالخجل بعد الخسارة التجريبية الثقيلة أمام أمريكا 1ـ5 نوفمبر الماضي.

ومع اقتراب مشاركته الثالثة في كأس العالم مع ثالث منتخب مختلف، تتساءل جماهير الأوروجواي عمّا إذا كان بيلسا قادرًا على استعادة ثقة لاعبيه، وتبرز أيضًا شكوك حول قدرة أسلوبه عالي الوتيرة على الصمود في الظروف الشاقة في ميامي وجوادالاخارا، حيث ستواجه الأوروجواي كلًا من السعودية، والرأس الأخضر وإسبانيا في المجموعة السادسة.