بعد التتويج.. شغب في باريس.. وفاة.. و780 موقوفا

أُوقف نحو 780 شخصًا في باريس، العاصمة الفرنسية، على خلفية أعمال الشغب والتوترات مع قوات الأمن التي رافقت فوز فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم بلقب دوري أبطال أوروبا، عقب انتصاره على أرسنال الإنجليزي، بركلات الترجيح، السبت.

وأفاد مكتب الادعاء العام في باريس، الأحد، عن وفاة شاب إثر حادث دراجة نارية من نوع «موتوكروس» على الطريق الدائري للعاصمة، إضافة إلى إصابة شخص آخر بجروح خطيرة نتيجة تعرضه لهجوم بسلاح أبيض داخل المدينة، حيث وُصفت حالته بالحرجة.

وقال لوران نونيز، وزير الداخلية الفرنسي، خلال مؤتمر صحافي، فجر الأحد: «كانت هناك مظاهر احتفالية شابتها بعض التجاوزات، وهو ما يتوافق مع الوضع الذي كنا قد توقعناه وبالتالي استعددنا له. نُعلن عن 416 عملية توقيف، منها 283 في منطقة باريس الكبرى وحدها، هذه التجاوزات غير مقبولة على الإطلاق».

وفي وقت لاحق، أوضح نونيز أن عدد الاعتقالات قد ارتفع ليبلغ 780 حالة يمثل زيادة بنسبة 32% مقارنة بالاحتفالات التي أعقبت فوز سان جيرمان بالمسابقة القارية العام الماضي.

وأشار المسؤول الأول عن ساحة بوفو إلى إصابة سبعة من عناصر الشرطة، أحدهم إصابته خطيرة في مدينة أجان إثر صدمة على الرأس، خلال تجاوزات وقعت في نحو 15 مدينة على مستوى فرنسا، ولا سيما أعمال نهب في رين وستراسبورج وكليرمون-فيران وجرونوبل.

وكشفت محافظة شرطة باريس ضبط 24 شعلة، ونحو مئة قذيفة ألعاب نارية. كما تعرّضت ست مركبات ومتجران لأضرار، هما مخبز ومطعم عند بوابة سان-كلو.