الأهلي.. يايسله يطلب صفقات جديدة

رفع الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، تقريره المبدئي إلى اللجنة التنفيذية في النادي الخاص بتعاقدات الموسم المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن المدرب الألماني طلب من إدارة النادي في التقرير التعاقد مع لاعبين مواليد في مركزي الجناح والظهير الأيسر عوضًا عن الثنائي البلجيكي ماتيو دامس، والبرازيلي ريكاردو ماتياس.

وبحسب المصدر ذاته فضّل يايسله التعاقد مع لاعب خلف المهاجمين بديلًا للفرنسي إينزو ميلوت مع استمرار الثنائي البرازيلي ماتيوس جونسالفيس والفرنسي فالنتين أتانجانا مع الفريق الموسم المقبل.

وفتحت إدارة النادي الجداوي واللجنة التنفيذية ملف التعاقدات الصيفية بعد تقرير الألماني يايسله.

وأنهى الأهلي موسمه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس السوبر السعودي، والحصول على المركز الثالث في سلم الترتيب بدوري روشن السعودي برصيد 81، وخرج من الدور نصف النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال المتوج باللقب.