«فضيحة» تعيق سفر منتخب.. والوزير يعلق: حمقى

فشلت بعثة منتخب جنوب إفريقيا الأول لكرة القدم، في مغادرة البلاد للمشاركة في كأس العالم ​2026، كما هو مخطط له، الأحد، وذلك لعدم حصول بعض اللاعبين والمسؤولين على تأشيرات الدخول قبل 11 يومًا من مباراتهم الافتتاحية أمام المكسيك، إحدى الدول المضيفة للبطولة.

ومن المقرر أن يغادر منتخب الجنوب إفريقي على متن طائرة خاصة متجهة إلى معسكره التدريبي في مدينة باتشوكا المكسيكية، لكن ‌تم تأجيل ذلك بينما ‌حاول اتحاد اللعبة، ​الانتهاء ⁠من ​الأوراق المطلوبة.

وقال جايتون مكنزي، وزير ⁠الرياضة في جنوب إفريقيا، في منشور عبر منصة :«الفضيحة المتعلقة بالسفر والتأشيرات التي تسبب فيها الاتحاد الجنوب إفريقي أمر محرج وغير عادل على الإطلاق تجاه اللاعبين والجهاز الفني، أبلغت الاتحاد أني أحتاج إلى تقرير ويجب اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن هذه الفوضى. إنهم يجعلوننا نبدو كالحمقى».

وأصدر الاتحاد الجنوب إفريقي للعبة، بيانًا صحافيًا، أوضح خلاله أن الفريق ‌لم يتمكن من السفر ‌صباح الأحد، كما هو مخطط له بسبب مشكلات ​تتعلق بالتأشيرات، لبعض اللاعبين والمسؤولين، مضيفًا :«يعمل الاتحاد الجنوب إفريقي على مدار الساعة لضمان سفر البعثة إلى مكسيكو سيتي في أسرع وقت ممكن، ما زلنا ملتزمين بضمان استمرار استعدادات الفريق للبطولة على المسار الصحيح وفي الوقت ذاته، سيواصل الفريق تدريباته في جوهانسبرج حتى موعد المغادرة».

وخطط الاتحاد الجنوب إفريقي ⁠لعقد ⁠اجتماع طارئ مساء الأحد.

وتلعب جنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم أمام المكسيك، إحدى الدول المضيفة للبطولة، في مكسيكو سيتي 11 يونيو المقبل، وتشارك في النهائيات للمرة الأولى منذ أن استضافت البطولة 2010.

وكاد خطأ إداري في التصفيات أن يكلفها مقعدها في النهائيات عندما ألغي فوزها 2ـ0 على ليسوتو، بعد أن أشركت تيبوهو موكوينا، غير المؤهل للمشاركة بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.

وعلى الرغم من ذلك، أنهى المنتخب التصفيات متقدمًا بفارق نقطة ​واحدة على نيجيريا وبنين في ​مجموعته.

وتلتقي جنوب إفريقيا في المجموعة الأولى أيضًا مع التشيك 18 يونيو في أتلانتا، وكوريا الجنوبية 24 يونيو في مونتيري.