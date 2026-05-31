الأحد.. دونيس يعلن قائمة المونديال النهائية

يعلن اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قائمة الأسماء النهائية المشاركة في كأس العالم 2026 التي تنطلق 11 يونيو المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بعد نهاية الحصة التدريبية المسائية الأحد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن الأخضر السعودي سيجري تدريبًا مسائيًا الأحد بعد الخسارة من الإكوادور 1ـ2 في التجريبية الأولى التي خاضها فجر الأحد على ملعب سبورتس إليستريتد في نيوجيرزي.

ويواجه المنتخب السعودي بورتوريكو 5 يونيو المقبل و السنغال 9 من الشهر ذاته.

ويخوض المنتخب السعودي مونديال 2026، الذي ينطلق 11 يونيو، ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا، والأوروجواي، والرأس الأخضر، وستكون البداية بلقاء الأوروجواي، 15 من الشهر ذاته، وبعدها بستة أيامٍ يلاقي إسبانيا، ويختتم مرحلة المجموعات بمواجهة الرأس الأخضر، 26 يونيو.