مدربو روشن.. 5 مغادرون.. ومثلهم مستمرون.. والمجهول ينتظر ثمانية

شهدت خارطة الأجهزة الفنية في دوري روشن السعودي مع نهاية الموسم حراكًا ترتب عليه صياغة ملامح جديدة لمستقبل المقاعد التدريبية، وانقسم مصير مدربي الأندية بين الرحيل المؤكد والاستمرار الرسمي وضبابية المستقبل.

في جبهة المغادرين استقرت بوصلة عدة أندية على تغيير طواقمها الفنية بشكل كامل، ما أدى إلى إعلان النصر رحيل البرتغالي جورجي جيسوس، بطل الدوري، ولحقت إدارة الفيحاء بقرار المصلحة الفنية لتعبر عن فك شراكتها مع البرتغالي بيدرو إيمانويل، وفي السياق ذاته غادر البرتغالي جوزيه جوميز أسوار نادي الفتح، بينما أنهى الخليج مشوار الأوروجوياني جوستافو بويت، واختتم الجزائري نور الدين زكري مسيرته مع نادي الشباب.

وعلى الضفة المقابلة، آثرت إدارات أخرى الحفاظ على الاستقرار الفني لضمان استمرارية المكتسبات وتطوير مستويات الفرق في المنافسات المقبلة، إذ جدَّد النادي الأهلي ثقته في الألماني ماتياس يايسله لقيادة المشروع الرياضي للفريق، وثبت نادي القادسية الإنجليزي بريندان رودجرز في منصبه، وقررت إدارة الحزم التمسك بالتونسي جلال قادري، وسار الخلود على نهج الاستقرار بالإبقاء على الإنجليزي ديس باكنجهام، مثلما جدَّدت إدارة الرياض ثقتها في البرازيلي ماوريسيو دولاك لإكمال مهامه التدريبية.

في المقابل، تسيطر حالة من الغموض والترقب على مصير مدربين آخرين لم تتضح الرؤية النهائية بشأن بقائهم أو مغادرتهم حتى الآن، حيث يكتنف المجهول مستقبل الإيطالي سيموني إنزاجي مع الهلال، والبرتغالي سيرجيو كونسيساو مع الاتحاد، ولم تحسم إدارة التعاون ملف البرازيلي بريكليس شاموسكا، كما يبقى وضع السعودي سعد الشهري مع الاتفاق معلقًا، والفرنسي كريستوف جالتييه مع نيوم، والبرازيلي فابيو كاريلي مع ضمك، والتونسي فتحي الجبال مع الأخدود، والإنجليزي نيستور إل مايسترو مع النجمة، ما يفتح الباب أمام قراءات متعددة حول الأسماء التي ستقود هذه الفرق في المنافسات المقبلة موسم 2026ـ2027.