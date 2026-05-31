«المدفعجية» يتناسون الخسارة ويحتفلون باللقب الإنجليزي

يحاول لاعبو فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم نسيان خيبة الأمل الأوروبية، عبر موكب حافلة مكشوفة، الأحد، احتفالًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ عام 2004.

ويبدأ فريق الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب الفريق، المتوَّج باللقب، مسيرته التي تمتد لمسافة 5.6 ميل عبر شمال لندن، العاصمة البريطانية، وذلك بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا ببودابست، العاصمة المجرية.

واحتشدت جماهير أرسنال جانبي الشوارع لمشاهدة الموكب الذي ينتظر أن يستمر مدة ساعتين.

وكان فريق «المدفعجية» يأمل في تحقيق إنجاز مزدوج، يتمثل في تتويجه بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي الممتد لـ140 عامًا، بعد حصوله على لقب الدوري الإنجليزي.

وأهدر إيبيريتشي إيزي وجابرييل ركلتيهما في ركلات الترجيح، التي احتكم إليها الفريقان في المباراة النهائية للمسابقة القارية، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1ـ1 بين الفريقين، ما سمح لباريس سان جيرمان بالاحتفاظ باللقب.

وغادر لاعبو أرتيتا المحبطين بودابست بعد ساعات من الهزيمة القاسية، وتعهد مدرب أرسنال باستغلال هذه النكسة كدافع لتحقيق المجد في الموسم المقبل.