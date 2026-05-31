أنشيلوتي يكشف حالة نيمار قبل المونديال

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، أن نيمار دا سيلفا، مهاجم «سيليساو» يتعافى بشكل جيد من إصابة في ربلة الساق، ​وجاهزيته للمشاركة في المباراة الافتتاحية ممكنة في كأس العالم 2026.

وقال أنشيلوتي للصحافيين قبل مواجهة البرازيل التجريبية مع منتخب بنما، صباح الإثنين، :«قبل الإعلان عن تشكيلة الفريق، تلقينا تقريرًا ⁠من سانتوس يفيد أن اللاعب يُعاني ‌من مشكلة بسيطة ‌عبارة عن بعض التورم، ​تركنا سانتوس يتعامل مع ‌الأمر حتى 27، تم استدعاء نيمار ‌لأنه من وجهة نظر الجهاز الفني، كان لا بد من استدعائه، بعد يوم 27، تولى الاتحاد البرازيلي مسؤولية حالة نيمار وهذا ما قمنا به. ‌نحن ندير عملية تعافي نيمار. نعتقد أنه سيتعافى في أسرع وقت ممكن. إنه ⁠يعمل ⁠جيدًا وفي حالة معنوية جيدة، نعتقد أنه سيكون جاهزًا للمباراة الأولى في كأس العالم. إذا لم يكن جاهزًا للمباراة الأولى فسيكون جاهزًا للثانية. لذلك ليس لدينا أي نية على الإطلاق لاستبدال أي لاعب».

وتم استدعاء نيمار للمنتخب مايو الجاري، على الرغم من أنه لم يكن ضمن خطط أنشيلوتي خلال العام الذي قضاه المدرب الإيطالي على رأس الإدارة الفنية للمنتخب البرازيلي.

واُستبعد ‌مهاجم سانتوس، ‌الهداف التاريخي للبرازيل برصيد ​79 هدفًا ‌في ⁠128 ​مباراة، من ⁠المباريات التجريبية، ضد بنما، ومصر من قبل الاتحاد البرازيلي للعبة بسبب إصابة في ربلة الساق، الخميس الماضي.

وتواجه البرازيل، التي تسعى للفوز بلقبها السادس في كأس العالم لتعزيز رقمها القياسي، المغرب وهايتي وإسكتلندا في المجموعة الثالثة من البطولة ​التي تنظم في ​أمريكا الشمالية في الفترة من 11 يونيو، حتى 19 يوليو المقبلين.