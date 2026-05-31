«رولان جاروس».. مارتا تطيح بإيجا وتتأهل

واصلت الأوكرانية مارتا كوستيوك، لاعبة التنس، مغامرتها في منافسات فردي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب «رولان جاروس»، ثاني مسابقات «جراند سلام» الأربع الكبرى، بعدما أطاحت بالبولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة الثالثة عالميًا، من المسابقة.

وصعدت مارتا إلى دور الثمانية في البطولة للمرة الأولى، عقب انتصارها على إيجا، الفائزة باللقب 4 مرات، بنتيجة 7ـ5 و6ـ1، الأحد، في الدور الرابع للمسابقة.

وتضع مارتا سلسلة انتصاراتها المتتالية على الملاعب الرملية، والتي بلغت 16 فوزًا، على المحك، حينما تلاقي في الدور المقبل الفائزة من مباراة السويسرية بيليندا بنشيتش، والأوكرانية إيلينا سفيتولينا.

وأصبحت هذه هي المرة الثانية، التي تبلغ فيها مارتا دور الثمانية بإحدى مسابقات جراند سلام، بعدما تأهلت للدور ذاته، في بطولة أستراليا 2024، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لرابطة لاعبات التنس المحترفات.

ولا تزال مارتا بلا هزيمة على الملاعب الرملية الموسم الجاري، وبلغت دور الثمانية ضمن منافسات رابطة محترفات التنس على الملاعب الرملية للمرة الثالثة، بعدما وصلت إلى هذا الدور في بطولتي روان، ومدريد.

وباتت مارتا خامس لاعبة فقط في هذا القرن تفوز بأول 16 مباراة لها على الملاعب الرملية، لتنضم بذلك إلى قائمة تضم الأمريكية فينوس وليامز «2004»، والأمريكية سيرينا وليامز «2012، 2023»، والبلجيكية جوستين هينين «2005»، وإيجا شفيونتيك «2022».

ويبلغ سجل مارتا الآن 6 انتصارات مقابل 3 هزائم أمام لاعبات من المصنفات العشر الأوائل الموسم الجاري، ولا تتفوق عليها في عدد الانتصارات سوى سفيتولينا وإيلينا ريباكينا «7 انتصارات لكل منهما».