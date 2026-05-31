مخرج «مسألة حياة أو موت»: الفيلم يمثل جيلا كاملا

أكد لـ«الرياضية» المخرج أنس باطهف أنَّ فيلمه الجديد «مسألة حياة أو موت» لا يقدم قصة رومانسية تقليدية، بل يسعى إلى التعبير عن جيل كامل وما يمر به من تساؤلات وصراعات نفسية مرتبطة بالحياة والعلاقات الإنسانية.

وقال باطهف: «صنعت هذا الفيلم بحب كبير وإيمان عالٍ بأهمية تقديم حكاية مختلفة على المستوى القصصي قبل البصري، تمثل جيلنا وصراعاته النفسية في حياته اليومية، العمل يحاول اختبار الهوس وحب السيطرة في مواجهة التخلي والتسليم، كما يطرح تساؤلات حول أهمية الحب وسط عبثية الحياة».

وأضاف: «أنا سعيد اليوم بمشاركة الإعلان الرسمي مع الجمهور السعودي صاحب الذوق الرفيع، وأتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم عمل يناسب ذائقته، وأن يستمتع الجمهور بتجربة الفيلم ويشاهد نفسه في جوانب مختلفة من شخصياته».

وجاء تصريح المخرج بالتزامن مع إطلاق شركات فرونت رو فيلمد إنترتينمنت، فيلم كلينك، وأرابيا بيكتشرز الإعلان الرسمي للفيلم الرومانسي الكوميدي الخيالي «مسألة حياة أو موت»، استعدادًا لعرضه في دور السينما بالسعودية 25 يونيو 2026، على أن ينطلق لاحقًا خلال يوليو في مختلف دول الخليج ومصر.

وتدور أحداث الفيلم حول «سارة طيبة»، التي تؤمن بوجود لعنة متوارثة ستنهي حياتها في ليلة عيد ميلادها الثلاثين، بينما يجسد يعقوب الفرحان شخصية يوسف، جراح القلب الانطوائي الذي يعيش بنبضات قلب بطيئة، قبل أن تجمعهما لحظة فارقة تضعهما أمام اختيارات مصيرية بين الحياة والموت، الحب والخوف، والسيطرة والاستسلام.

الفيلم من بطولة سارة طيبة، يعقوب الفرحان، فَي فؤاد، حسام الحارثي، أسامة القس، رهف إبراهيم، نجلاء العبد الله، أماني الجميل، غادة عبود، مي حكيم، وعمر عاصم، ومن كتابة سارة طيبة وإخراج أنس باطهف.