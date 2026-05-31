جناح السعودية.. أمسيات شعرية وفن السامري والخبيتي

شهد جناح السعودية، ضيف شرف معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026، حضورًا كثيفًا من الزوار والشخصيات الرسمية والثقافية والإعلامية الماليزية، منذ انطلاق فعاليات المعرض في مركز التجارة العالمي بالعاصمة.

وتنظّم هيئة الأدب والنشر والترجمة مشاركة السعودية في المعرض عبر جناح متكامل يضم برنامجًا ثقافيًّا متنوعًا يُبرز الحراك الثقافي السعودي.

ويشتمل الجناح على ندوات وأمسيات شعرية بمشاركة نخبة من الأدباء السعوديين، وعروض للفنون الأدائية السعودية داخل المعرض وخارجه في الحدائق والساحات العامة تشمل فن الخطوة، وفن السامري، وفن الخبيتي، إلى جانب معرض للمخطوطات الذي يستعرض عددًا من أهم المخطوطات التاريخية وركن خاص بالإصدارات السعودية، وركن الحرف اليدوية الذي يُقدّم عروضًا حية للصناعات الحرفية، وركن المستنسخات التراثية الذي يستعرض عددًا من المستنسخات لأهم القطع الأثرية في السعودية وركن الآلات الموسيقية وركن الأزياء وركن الأفلام، الذي يقدم عروضًا تشويقية لمجموعة من الأفلام السعودية، إضافة إلى «المجلس» لاستقبال الزوار، وركن الضيافة، في لوحة تجمع روح الأصالة وحفاوة الاستقبال.

واستقطب الجناح على مدى الأيام الماضية عددًا من المسؤولين والدبلوماسيين والمثقفين والمهتمين بصناعة النشر، الذين اطّلعوا على ما يقدمه من محتوى يُبرز تطور المشهد الثقافي السعودي وتنوّعه.



ويواصل الجناح السعودي مشاركته حتى 7 يونيو المقبل.