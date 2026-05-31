اليابان تنتصر في التجريبية الأخيرة قبل المونديال

حقّق المنتخب الياباني الأول لكرة القدم، فوزًا متأخرًا بهدف البديل كوكي أوجاوا على أيسلندا 1ـ0 في طوكيو العاصمة، الأحد، في آخر مباراة تجريبية لأصحاب الأرض قبل كأس العالم 2026.

وجاء هدف أوجاوا قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي، ليمنح اليابان دفعة معنوية قبل السفر إلى مونديال أمريكا، وكندا والمكسيك، وسط حضور جماهيري تجاوز 60 ألف متفرج في الملعب الوطني.

ويلعب فريق المدرب هاجيمي مورياسو، ضمن المجموعة السادسة في كأس العالم إلى جانب هولندا والسويد وتونس، على أن يبدأ مشواره بمواجهة نظيره الهولندي في 14 يونيو المقبل.

ويفتقد المنتخب الياباني خدمات الجناح كاورو ميتوما، الذي تأكد غيابه عن كأس العالم بعد إصابته في العضلة الخلفية قبل أقل من أسبوع من إعلان مورياسو للقائمة النهائية.

في المقابل، عاد تاكيهيرو تومياسو، مدافع أرسنال الإنجليزي السابق، إلى صفوف المنتخب الياباني، وشارك دوليًا للمرة الأولى، منذ عامين بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة، إضافة إلى مايا يوشيدا، الذي بدأ أساسيًا إلى جانب تومياسو، بعدما سبق له قيادة منتخب بلاده في كأس العالم 2022 في قطر.

وحظي اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا والذي لم يتم اختياره ضمن قائمة كأس العالم، بتحية خاصة من لاعبي المنتخبين بعد استبداله في الدقيقة 13، في مباراته الدولية رقم 127.

وشهدت المباراة محاولات مبكرة من كيتو ناكامورا، الذي شارك في مركز ميتوما المعتاد، لكنه أضاع فرصة خطيرة في بداية اللقاء.

وتراجع الإيقاع نسبيًا من جانب اليابان، ما سمح لأيسلندا بتهديد المرمى عبر تسديدة لوجي توماسون التي مرت بجانب القائم، ومحاولة أخرى من داجور دان ثورثالسن قبل نهاية الشوط الأول.

وأجرى المنتخب الياباني عدة تغييرات في الشوط الثاني، قبل أن ينجح أوجاوا في تسجيل هدف المباراة الوحيد برأسية اصطدمت بالقائم وسكنت الشباك.

وتغيب أيسلندا عن كأس العالم بعد إخفاقها في التأهل من التصفيات.