أمام الإكوادور.. مندش يضع البصمة الأولى

وضع سلطان مندش، جناح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بصمته الأولى مع الأخضر بتسجيله هدفًا في مرمى الإكوادور، فجر الأحد، على ملعب سبورتس إليستريتد في مدينة هاريسون بولاية نيو جيرسي الأمريكية.

واختير مندش في التشكيل الذي اعتمده المدرب اليوناني جورجيوس دونيس للمباراة التجريبية التي خسرها الأخضر 1ـ2.

وحسبَ موقع «المنتخب السعودي» الإلكتروني، شارك مندش في خمس مباريات دولية بقميص «الصقور»، وبلغ عدد الدقائق التي لعبها 214 فقط.

وكان مندش ظهر للمرة الأولى مع الأخضر خلال فترة التوقف في مارس 2019، استدعاه يوسف عنبر، المدرب المؤقت لـ «الأخضر» آنذاك، ضمن قائمةٍ من اللاعبين، لخوض مباراتين تجريبيتين أمام المنتخبين الإماراتي والغيني الاستوائي.

ودخل مندش بديلًا في الأولى، التي خسِرها المنتخب 1ـ2، وبدأ الثانية وفاز مع زملائه 3ـ2.