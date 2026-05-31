نونيز مع أوروجواي في المونديال.. وحضور نجوم أوروبا

يتصدّر الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، الخط الأمامي في القائمة النهائية لمنتخب بلاده، التي كشف عنها، مساء الأحد، المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، قبل أقل من أسبوعين على المشاركة في كأس العالم 2026.

ويواجه المنتخب الأوروجوياني نظيره السعودي، في 16 يونيو المقبل، ضمن باكورة جولات المجموعة الثامنة، التي تضم أيضًا إسبانيا والرأس الأخضر.

واختار بيلسا من قائمةٍ موسّعةٍ أُعلِنَت في وقتٍ سابقٍ من شهر مايو 26 لاعبًا يطير بهم إلى المونديال، بواقع 3 حراس مرمى، و8 مدافعين، و12 لاعبًا في خط الوسط، و3 مهاجمين.

وضمّت القائمة النهائية فيديريكو فالفيردي، نجم ولاعب وسط ريال مدريد الإسباني، ورودريجو بينتانكور، لاعب وسط توتنام الإنجليزي، ومانويل أوجارتي، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، وجوزيه ماريا خيمينيز، مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني، ورونالدو أراوخو، مدافع برشلونة الإسباني، والمخضرم فيرناندو موسليرا، حارس مرمى إستوديانتيس الأرجنتيني.

واستدعى بيلسا ثلاثة مهاجمين، هم نونيز، لاعب الهلال، ورودريجو أجيري، من أونال المكسيكي، وفيديريكو فيناس، من أوفيدو الإسباني.

ومنذ نحو أسبوعين، يتدرب منتخب أوروجواي قرب العاصمة مونتيفيديو، استعدادًا لكأس العالم، الذي تحتضنه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتوافد اللاعبون تِباعًا على المعسكر قبل اختيار القائمة النهائية.