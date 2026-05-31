اتحاد الهجن يكشف تفاصيل سباق «المفاريد»

كشف الاتحاد السعودي للهجن عن البرنامج الزمني لسباق «المفاريد»، أولى بطولات موسم سباقات 2026ـ2027م وبمجموع جوائز يتجاوز الـ2,500,000 مليون ريال توزع على 156 شوطًا في ثلاث مراحل.

وتنطلق المرحلة الأولى من السباق 13 يونيو المقبل على مدى يومين بميدان الهجن في محافظة الطائف، ويشهد تنظيم 66 شوطًا على مسافة 1500 متر لفئة «مفاريد» ـ بكار قعدان، بكار عام.

وتُجرى المرحلة الثانية 27 من الشهر ذاته على مدى يومين بـ 66 شوطًا على مسافة 1500 متر لفئة «مفاريد» ـ بكار قعدان، بكار عام.

وتختتم بالسباق النهائي 18 يوليو المقبل بـ 24 شوطًا على مسافة 2 كم منها 4 أشواط كؤوس، شوطان منها خاصة بإنتاج السعودية.

وكان الاتحاد السعودي للهجن قد أعلن في وقت سابق عن «روزنامة» الموسم الجديد الذي يشهد تنظيم 11 بطولة ومهرجانًا تبدأ بسباق «المفاريد»، يليه موسم سباقات الطائف، والذي ينطلق في شهر يوليو المقبل، ثم مهرجان ولي العهد للهجن سبتمبر المقبل، قبل تنظيم سباق اليوم الوطني 23 سبتمبر في ميدان الجنادرية في الرياض، ثم كأس الاتحاد في الجوف أكتوبر المقبل، يتبعه انطلاق سباقات الميادين خلال الفترة من شهر أكتوبر حتى شهر مارس 2027م.

ويحتضن ميدان الجنادرية مرة أخرى كأس الأولمبية السعودية نوفمبر المقبل، قبل سباقات جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن في ميدان رماح ديسمبر المقبل، وبعدها كأس وزارة الرياضة يناير 2027م، يليه دوري «هجان»، ثم تختتم البطولات بالنسخة الرابعة من مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في الرياض.