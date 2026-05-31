المكسيك تنتصر.. وهداف روشن يظهر

كسب المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم نظيره الأسترالي بنتيجة 1ـ0 في المباراة التجريبية التي جرت فجر الأحد على ملعب روز بول في كاليفورنيا، ضمن تحضيراتهما لكأس العالم 2026.

وشهدت المواجهة مشاركة المكسيكي جوليان كينيونيس، مهاجم القادسية وهداف دوري روشن السعودي، الذي لعب 30 دقيقة وتحديدًا منذ الدقيقة 69 حينما حلَّ بديلًا عن ألكسيس فيجا.

وحسم المنتخب المكسيكي اللقاء برأسية من رأس يوهان فاسكيز إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة «28».

وفي محاكاة لظروف كأس العالم، تضمنت المباراة التجريبية استراحة لتناول المشروبات في منتصف الشوطين، كما سُمح للمنتخبين بإجراء ‌11 تبديلًا مقارنة بستة تبديلات في مباريات كأس العالم، واستفاد مدربا المنتخبين من التغييرات بشكل كبير.

ويستهل المكسيكي مشواره في كأس العالم بمواجهة نظيره الجنوب إفريقي في لقاء الافتتاح المقرر 11 يونيو المقبل في مكسيكو سيتي قبل أن تلتقي كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك ضمن منافسات المجموعة الأولى.

في المقابل، يبدأ المنتخب الأسترالي مسيرة المونديال أمام تركيا في 13 يونيو المقبل، ومن ثم يلاقي نظيره الأمريكي، وبعدها باراجوي في المجموعة الرابعة.