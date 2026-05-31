أندية سعودية تراقب مصير كوناتي مع ليفربول

أبدى عدد من أندية دوري روشن السعودي رغبتها في التعاقد مع الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع فريق ليفربول الأول لكرة القدم، بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده مع النادي الانجليزي، وفقًا لموقع «TeamTalk» البريطاني، الأحد.

وذكر الموقع ذاته، أن الأندية المهتمة بخدمات كوناتي، ستعقد اجتماعات مع مفوضيه لمعرفة رغبة اللاعب بخوض تجربة احترافية في الملاعب السعودية، قبيل تقديمها للعروض الرسمية.

وأكدت وكالة «ذا أثليايك»، السبت، أن ليفربول قدم عرضًا لتجديد عقد كوناتي، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى الاتفاق، بسبب المبالغ التي يرغب اللاعب بالحصول عليها، وما قدمه النادي له، على الرغم من رغبة النادي الإنجليزي بإبقائه داخل أسوار ملعب أنفيلد.

وأعلن كوناتي، 27 عامًا، في وقت سابق رغبته بالبقاء وتمديد عقده المنقضي 30 يونيو المقبل، بعد لقاء إيفرتون الدوري 19 أبريل الماضي.

وقال: «نحن نقترب من التوصل لاتفاق، ونتحدث مع النادي منذ وقت طويل، وأرغب بالبقاء هنا لأطول وقت ممكن، وهناك فرصةٌ كبيرة لأكون هنا الموسم المقبل».

ويتقاضى كوناتي 7.8 مليون باوند في العام الواحد في ناديه ليفربول، مطالبًا برفع راتبه إلى مستوى اللاعبين الأعلى أجرًا في النادي في حال تجديد عقده.

وانضم كوناتي إلى ليفربول يوليو 2021، مقابل 36 مليون باوند قادمًا من ريدبول لايبزيج الألماني.

ولعب كوناتي موسم 2025ـ2026 المنصرم 51 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفين.