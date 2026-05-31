يامال قبل الأخضر: خشيت ضياع الفرصة

كشف لامين يامال، نجم المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، عن أنه كان يخشى الغياب عن منافسات كأس العالم بسبب إصابة في أوتار الركبة، مضيفًا أنه كان يتمنى أن يتعافى في الوقت المناسب.

ومن المتوقع أن يكون يامال جاهزًا للمشاركة في البطولة، التي تستضيفها أمريكا والمكسيك وكندا، ابتداء من 11 يونيو المقبل، وتعرض للإصابة في أوتار ركبته اليسرى أثناء تسجيله هدفًا من ركلة جزاء مع برشلونة في مباراة بالدوري الإسباني في 22 أبريل الماضي.

وقال يامال في لقاء مع القناة الإعلامية للاتحاد الإسباني لكرة القدم: «لم أتعرض لإصابة في أوتار الركبة بهذا الشكل من قبل، لكنني كنت أعلم أن عملية التعافي لن تكون قصيرة، كنت أخشى أن تكون الإصابة خطيرة، وأنها ستفوت علي فرصة المشاركة في كأس العالم».

وأضاف: «أتذكر تلك اللعبة التي تسببت في إصابتي، وكنت أتمنى ألّا تكون الإصابة خطيرة، كنت أتمنى أن تكون مجرد شد أو شيء من هذا القبيل، لأنني أعلم أن كأس العالم قريبة جدًا».

وقال لويس دي لافوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، بعد ضم يامال إلى قائمة المنتخب الإسباني لكأس العالم الأسبوع الماضي، إنه من المتوقع أن يكون اللاعب جاهزًا للمشاركة في المباراة الأولى أو الثانية المونديال، حيث سيبدأ منتخب إسبانيا البطولة بمواجهة الرأس الأخضر 15 يونيو في أتالانتا، ثم سيواجه السعودية في 21 من الشهر ذاته، وبعد ذلك بخمسة أيام سيختتم دور المجموعات بمواجهة أوروجواي في جوادالاخارا بالمكسيك.

ومن المتوقع أن يقود يامال المنتخب الإسباني الساعي لتحقيق لقبه الثاني في كأس العالم، حيث سبق له الفوز باللقب للمرة الأولى في نسخة عام 2010 بجنوب إفريقيا.

وأردف يامال: «حانت اللحظة أخيرًا، أعتقد أننا كنا ننتظر تلك اللحظة منذ فوزنا بأمم أوروبا، كنا جميعًا نفكر في هذا اليوم، ونحن متحمسون الآن، سندخل كأس العالم بصفتنا أبطال أوروبا، وسنبذل قصارى جهدنا».

وبدأ المنتخب الإسباني استعداداته للبطولة، السبت، في مدريد العاصمة الإسبانية، إذ تجمع نحو 2000 شخص لمشاهدة التدريب الأول للفريق، الأحد.