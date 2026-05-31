محرز وعوار يقودان الجزائر في المونديال

تقدم الجزائري رياض محرز، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، وحسام عوار، نجم الاتحاد، الأحد قائمة مكونة من 27 لاعبًا اختارها السويسري فلاديمير بيتكوفيتش للمشاركة في كأس العالم 2026.

وتنص لوائح الاتحاد ‌الدولي للعبة «فيفا» على اختيار ​كل ‌منتخب 26 ⁠لاعبًا ​في تشكيلته ⁠النهائية، لكن بيتكوفيتش ضم لاعبًا إضافيًا، ولم يوضح السبب، ورجح مراقبون أن يستبعد أحد الحراس الأربعة من القائمة.

وينتظر أن يلعب محرز «35 عامًا» المونديال الأخير له بعد أن سبق له المشاركة في كأس العالم 2024.

وبخلاف محرز وعوار، شهدت القائمة عودة نبيل بن طالب، لاعب وسط ليل الفرنسي، للمرة الأولى منذ أكتوبر 2025، إضافة إلى ظهور لوكا زيدان، حارس مرمى غرناطة الإسباني، الذي كانت الشكوك تحوم حول مشاركته بعد تعرضه لكسر في الفك، وكذلك ثنائي الدوري الألماني ‌إبراهيم مازة، لاعب باير ليفركوزن، وفارس ​شايبي، لاعب أينتراخت ‌فرانكفورت.

وسيعول بيتكوفيتش على الأسماء المعتادة في خط الدفاع ‌بوجود رامي بن سبعيني، لاعب بروسيا دورتموند، وريان ايت نوري، ظهير مانشستر سيتي الإنجليزي، والمخضرم عيسى ماندي، مدافع ليل.

ويخوض «محاربو الصحراء» منافسات كأس العالم ضمن المجموعة العاشرة، التي تضم منتخبات الأرجنتين «حامل اللقب»، والأردن، والنمسا.