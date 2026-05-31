«الأخضر» بعد التجريبية الأولى.. راحة وجولة حرة

حصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على إجازةٍ الأحد، بعد خوض مباراة الإكوادور التجريبية، فجرًا بتوقيت الرياض، في إطار الاستعداد لمنافسات كأس العالم 2026، المقرَّرة في أمريكا وكندا والمكسيك.

وأعلن اتحاد الكرة، في بيانٍ عبر موقعه الإلكتروني، عن منح اليوناني جورجيوس دونيس اللاعبين إجازةً ليوم واحد من التدريبات، وسماحه لهم بفترة حرّة للتجوّل في مدينة نيويورك، على أن يعاودوا التجمُّع بعد عدَّة ساعات في مقر المعسكر التدريبي، الذي بدأ الثلاثاء الماضي.

وحدد الاتحاد مساء الإثنين موعدًا لمغادرة نيويورك والتوجّه إلى مدينة أوستن في ولاية تكساس، لبدء الفترة الثانية من رابع وآخر مراحل برنامج الإعداد للمونديال.

ويواجه «الأخضر»، خلال الفترة الثانية التي تمتد حتى 9 يونيو، منتخبي بورتوريكو والسنغال، في مباراتين ترفعان عدد تجريبياته قبل المشاركة المونديالية إلى ثلاث.

ويحتضن ملعب «كيو 2» في أوستن مباراة بورتوريكو في 6 يونيو، وتجري مباراة السنغال في الـ 10 من الشهر ذاته على ملعب نادي سان أنطونيو في مدينة سان أنطونيو.

ويفتتح المنتخب تدريباته في أوستن، مساء يوم الوصول إليها، بحصة تدريبية مغلقة على ملاعب مركز تدريبات نادي أوستن.

وانتهت المباراة التجريبية مع الإكوادور، فجر الأحد، بفوز المنتخب اللاتيني 2ـ1 على ملعب «سبورتس إليستريتد» في مدينة نيوجيرسي.