الأردن يخسر.. ويؤخر الدوام

مني المنتخب الأردني الأول لكرة القدم بخسارة ثقيلة أمام مضيفه السويسري بنتيجة 1ـ4 خلال المواجهة التجريبية التي جرت، الأحد، في سانت جالن، ضمن استعدادات الطرفين لخوض كأس العالم 2026 التي تنطلق 11 يونيو المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأنهى الأردن الشوط الأول متخلفًا بثلاثية نظيفة سجلها بريل إمبولو «28 من ركلة جزاء» ودان ندوي «33» وجرانيت تشاكا «45+9 من ركلة جزاء».

وفي الشوط الثاني، نجح البديل عودة الفاخوري في تقليص الفارق للأردن «52»، لكن البديل الآخر كريستيان فاسناخت أعاده إلى ثلاثة أهداف «79».

وتوقفت المباراة عند الدقيقة 88 بسبب عاصفة مطرية قبل أن يتم استكمال الدقائق المتبقية والأرضية مشبعة بالمياه.

وشهدت المواجهة مشاركة علي العزايزة لاعب الشباب السعودي.

ويسافر المنتخب الأردني إلى الولايات المتحدة، الإثنين، وسيخوض لقاء تجريبيًا أخيرًا ضد كولومبيا في سان دييجو في السابع من يونيو، المقبل قبل أن يبدأ مغامرته المونديالية الأولى بمواجهة النمسا في 16 منه ضمن المجموعة التاسعة التي تضم الجزائر والأرجنتين حاملة اللقب.

أما بالنسبة لسويسرا، فتلعب مباراة تجريبية أخيرة في سان دييجو أيضًا ضد أستراليا في السادس من الشهر المقبل، قبل أن تواجه قطر في 13 منه ضمن المجموعة الثانية التي تضم البوسنة والهرسك وكندا.

إلى ذلك، قررت الحكومة الأردنية، الأحد، تأخير بدء ساعات الدوام ​الرسمي في القطاع العام خلال الأيام التي يخوض فيها المنتخب مبارياته في المونديال، لتمكين المشجعين من مؤازرة منتخب «النشامى» في مشاركته التاريخية الأولى في البطولة.

وبموجب قرار ‌أصدره جعفر ‌حسان، رئيس ‌الوزراء الأردني، ⁠تبدأ ​ساعات العمل الرسمي ⁠في تمام الـ 10:00 صباحًا بالتوقيت المحلي أيام 17 و23 و28 يونيو المقبل بدلًا من 08:30 صباحًا.