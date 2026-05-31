إسكتلندا تعدّل القائمة.. ومدافع الاتفاق ثابت

استقرَّ ستيف كلارك، مدرب المنتخب الإسكتلندي الأول لكرة القدم، على قائمته النهائيَّة التي ضمَّت جاك هيندري، مدافع فريق الاتفاق، بعد أن أجرى، الأحد، تغييرًا وحيدًا على الأسماء التي سيعتمدها رسميًّا خلال كأس العالم 2026.

وتضمَّن التغيير استدعاء تايلر فليتشر، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى القائمة النهائية بدلًا من المصاب بيلي جيلمور على الرغم من أنه لم يكن ضمن قائمة الاحتياط الأوَّلية التي وضعها كلارك.

وفليتشر، هو نجل دارين فليتشر، قائد إسكتلندا السابق، وقد كان ضمن مجموعةٍ من اللاعبين الشبَّان الذين استعان بهم ستيف للتدرُّب إلى جانب التشكيلة خلال الأسبوع الماضي.

ودفع المدرب باللاعب «19 عامًا» لخوض أول مباراةٍ دوليةٍ له عندما أشركه في الشوط الثاني للفوز على كوراساو 4ـ1 في المواجهة التجريبية التي جمعتهما، السبت.

وكان كونور بارون، لاعب رينجرز الإسكتلندي، ولينون ميلر، لاعب أودينيزي الإيطالي، وأندي إيرفينج، لاعب سبارتا براغ التشيكي، قد أُدرجوا في الأصل على قائمة الاحتياط التي وضعها كلارك.

وتقدَّم فليتشر عليهم جميعًا على الرغم من أنه لم يخض سوى 17 دقيقةً فقط مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد.

وبرَّر كلارك هذا الخيار بالقول في تصريحاتٍ لوكالة «فرانس برس»: «اضطررت إلى إحباط أمل ثلاثة لاعبين آخرين مجدَّدًا بإبلاغهم بأنهم لن يتمكَّنوا من الانضمام للمنتخب». مضيفًا: «شعرت بأن تايلر اندمج بالمجموعة الأسبوع الجاري، وقدَّم مستوى جيدًا جدًّا، وظهر بشكلٍ جيدٍ في المباراة، وهذا كان سبب القرار».

ويخوض المنتخب الإسكتلندي منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل، والمغرب، وهايتي.