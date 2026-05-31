«القروش الزرقاء» تضرب.. وتوجه رسالة إلى الأخضر

اكتسح المنتخب الرأس الأخضري الأول لكرة القدم نظيره الصربي بثلاثية نظيفة في المواجهة التجريبية التي جرت الأحد في مدينة لشبونة البرتغالية ضمن استعداداته لكأس العالم 2026.

وأنهى منتخب الرأس الأخضر المكنى بـ«القروش الزرقاء» الشوط الأول لصالحه بهدف سجله كيفن بينا في الدقيقة 11، وفي الشوط الثاني أضاف هدفين في أربع دقائق عن طريق جيلسون تافاريس ولاروس دوارتي «59 و63».

وأجرى بيدرو بوبيستا، مدرب الرأس الأخضر، 10 تغييرات خلال مجريات الشوط الثاني بهدف الوقوف على جاهزية جميع لاعبيه قبل السفر إلى الولايات المتحدة، علمًا أن قائمته للمواجهة ضمت جاري رودريجيز، جناح فريق الاتحاد السعودي سابقًا، وأبولون ليماسول القبرصي حاليًا الذي اكتفى بمتابعتها من على دكة البدلاء.

ويشارك منتخب الرأس الأخضر في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، وسيفتتح مشواره المونديالي أمام نظيره الإسباني 15 يونيو المقبل ضمن منافسات المجموعة الثامنة وبعدها بستة أيام يلاقي نظيره الأوروجوياني، فيما يختتم دور المجموعات بمواجهة نظيره السعودي في 26 من الشهر ذاته.