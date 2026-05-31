كفاراتسخيليا الأفضل في أبطال أوروبا

اختير الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، الأحد، أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، بعد دوره في تتويج العملاق الفرنسي باللقب للمرة الثانية تواليًا، وفق لجنة تحكيم تابعة للاتحاد الأوروبي «ويفا».

وشكّل كفاراتسخيليا تهديدًا دائمًا في مشوار سان جيرمان للدفاع عن لقبه، مسجلًا 10 أهداف في 16 مباراة، إضافة إلى ست تمريرات حاسمة.

وحول سان جيرمان تأخره المبكر أمام أرسنال الإنجليزي، السبت، في نهائي بودابست إلى تعادل في الدقيقة 65 من ركلة جزاء انتزعها كفاراتسخيليا، ونفذها عثمان ديمبيلي بنجاح.

وتضم لجنة المراقبين الفنيين في «ويفا» نحو 30 شخصية كروية بارزة، من بينهم جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا السابق، والجورجي أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، والإسباني رافا، مدرب ليفربول الإنجليزي السابق.



ووصف بيان اللجنة موسم كفاراتسخيليا بأنه كان حاسمًا ومبهرًا.

وجاء في البيان: «أفضل أداء لكفاراتسخيليا كان على الأرجح في الفوز الذي لا يُنسى 5ـ4 في ذهاب نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ، حين سجل هدفًا رائعًا بتسديدة مقوسة ليعادل النتيجة 1ـ1، قبل أن يسجل من تسديدة قوية في الشوط الثاني ليكمل ثنائية مميزة».

كما سجل ثلاثة أهداف في مباراتي ثمن النهائي أمام تشيلسي الإنجليزي، وهدفًا آخر في أنفيلد ضد الفريق الإنجليزي الآخر ليفربول خلال ربع النهائي.

وكان اللاعب، صاحب الـ 25 عامًا، من بين المسجلين أيضًا في نهائي 2025 عندما حقق سان جيرمان نتيجة تاريخية أمام إنتر الإيطالي 5ـ0.