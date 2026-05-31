انطلاق تصفيات كأس المنتخبات الإلكترونية

أطلقت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الأحد، مسار التصفيات العالمية المؤهلة لبطولة «كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية» (ENC 2026) في نسختها الافتتاحية الكبرى، والمقررة نهائياتها في الرياض، العاصمة السعودية، نوفمبر المقبل.

وأوضحت المؤسسة عبر بيانها الصحافي، أن جولات التصفيات شهدت إقبالًا غير مسبوق، حيث تنافس أكثر من 100 ألف لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 150 دولة حول العالم لحجز مقاعدهم الوطنية.

وتضم قائمة المنافسات 16 لعبة عالمية جرى تقسيمها بين الألعاب الجماعية مثل DOTA 2، وLeague of Legends، وVALORANT، والألعاب الفردية القائمة على التصنيف والتصفيات المفتوحة مثل الشطرنج وEA SPORTS FC.

وأشارت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، إلى أن هذا الحدث يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة الألعاب عالميًا، وتقديم منصة دولية تمنح الجماهير مشاهدة منتخباتهم الإلكترونية في المنافسات الرقمية.