مجددا.. 4 أوروجويانيين يضربون موعدا مع الأخضر

سجَّل أربعة لاعبين واجهوا المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال كأس العالم 2018 حضورهم في القائمة النهائية لمنتخب أوروجواي، الذي تضعه المجموعة المونديالية مُجدَّدًا أمام «الأخضر».

وضمّت القائمة الأوروجويانية، المعلنة الأحد، 26 لاعبًا، من بينهم رودريجو بينتانكور، لاعب الوسط، وفيرناندو موسليرا، حارس المرمى، وجييرمو فاريلا، الظهير الأيمن، وجوزيه ماريا خيمينيز، قلب الدفاع.

ولعِب الأربعة كامل دقائق مباراة المنتخبين، ضمن ثاني جولات المجموعة الأولى من المونديال الروسي، وفازوا 1ـ0 على «الصقور الخُضر» في مدينة روستوف.

وجلس جيورجيان دي أراسكيتا، لاعب الوسط، على مقاعد الاحتياط حتى صافرة النهاية، واستدعاه المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا للمونديال المقبل، المقرّر في أمريكا وكندا والمكسيك. وباستثناء اللاعبين الخمسة، تخلو قائمة بيلسا من أي اسمٍ استُدعِيَ إلى نسخة 2018 من البطولة.

على الجانب الآخر، تضم القائمة الحالية للمنتخب السعودي ثلاثة لاعبين فقط حضروا أمام أوروجواي في روستوف.

وشارك محمد العويس، حارس المرمى، والجناح سالم الدوسري حتى النهاية، ودخل محمد كنو، لاعب الوسط، في تبديلٍ خلال الشوط الثاني أجراه المدرب الإسباني خوان أنطونيو بيتزي.

ومن المنتظر أن يعلن المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، خلال ساعات، عن قائمة «الأخضر» النهائية، المؤلّفة من 26 لاعبًا، بعدما شكّل قائمته الأوّلية من 30 اسمًا.

ويتواجه المنتخبان في 16 يونيو المقبل، لحساب أولى جولات المجموعة الثامنة، من كأس العالم 2026، التي تضم أيضًا إسبانيا والرأس الأخضر.

ويشارك السعوديون في أكبر محفل كروي عالمي للمرة السابعة، والثالثة تواليًا. في حين يشارك منتخب أوروجواي للمرة الـ 15، والخامسة تواليًا، علمًا أنه كسِب اللقب في 1930 و1950.