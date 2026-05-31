رولان جاروس.. ميرا تزيح جيل وتعبر

تأهلت الروسية ميرا أندريفا، المصنفة الثامنة عالميًا، إلى منافسات دور الـ16 من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس» ثاني البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام» التي تلعب في الملاعب الرملية، لتواصل نتائجها القوية العام الجاري بالتأهل لدور الثمانية في منافسات فردي السيدات.

وعبرت الروسية بفضل فوزها على السويسرية جيل تايخمان بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-3 و6-2، الأحد.

واحتاجت النجمة الروسية البالغة من العمر 19 عامًا إلى ساعة و25 دقيقة للتغلب على تايخمان والتأهل لدور الثمانية في رولان جاروس للعام الثالث على التوالي.

كما وصلت أندريفا إلى دور الثمانية في بطولات جراند سلام للمرة الرابعة، واحتفلت أيضًا بتحقيقها الفوز رقم 33 الموسم الجاري لتكون أكثر لاعبة تحقيقًا للانتصارات منذ بداية العام الجاري 2026.

ولم تخسر ميرا سوى مجموعة واحدة في مشوارها ببطولة رولان جاروس العام الجاري، لتواصل صحوتها بالفوز في 19 من آخر 22 مباراة في جميع البطولات.

وتحلم الروسية بالتأهل لما قبل النهائي في بطولة فرنسا المفتوحة للمرة الأولى في مسيرتها عندما تواجه الرومانية المخضرمة سورانا كريستيا التي تأهلت لدور الثمانية للمرة الأولى منذ 17 عامًا بالفوز على الصينية شي يو وانج في وقت سابق، الأحد.