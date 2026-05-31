الاتحاد يدرس شراء عقد كيلر

يدرس نادي الاتحاد تفعيل بند أفضلية الشراء في عقد المعار الكاميروني ستيفن كيلر، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، وفق مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إدارة النادي تدرس تفعيل البند بعد المستويات الجيدة التي قدَّمها اللاعب خلال الفترة الماضية، وفي ظل القناعة الفنية بإمكاناته وقدرته على تعزيز خط الدفاع.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة الاتحاد موقفها النهائي بشأن شراء عقد اللاعب خلال الأيام المقبلة.

وكان النادي الجدَّاوي تعاقد مع المدافع الكاميروني بنظام الإعارة للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وضمَّن عقده بندًا، يمنحه أحقية الشراء بشكل نهائي قبل نهاية فترة الإعارة من أيل ليماسول القبرصي.

وينتهي عقد إعارة كيلر إلى الاتحاد يونيو الجاري، ما يجعل الفترة المقبلة حاسمةً في تحديد مستقبله سواء بالاستمرار مع الفريق بعقد دائم، أو العودة إلى ناديه الأصلي.

وخاض اللاعب أربع مباريات مع الاتحاد في نخبة آسيا الموسم المنتهي أخيرًا، وسجل خلالها هدفًا واحدًا.

وطبقًا لـ «ترانسفير ماركت» تبلغ قيمة المدافع الكاميروني، البالغ 21 عامًا، 400 ألف يورو.