صلاح يؤجّل الرد على العرض السعودي

أجَّل محمد صلاح، نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم، حسم وجهته الجديدة إلى ما بعد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، وفق ما كشف عنه لـ «الرياضية» مصدرٌ مقرَّبٌ من اللاعب.

وودَّع صلاح ليفربول رسميًّا مع ختام الموسم الأخير بعد الاتفاق مع العملاق الإنجليزي على إنهاء العلاقة التعاقدية بينهما قبل حينها في 2027.

وأوضح المصدر ذاته، أن قائد المنتخب المصري لا يستعجل اتخاذ القرار بشأن مستقبله في ظل تلقيه عروضًا من أندية في دوري روشن السعودي، إضافةً إلى أخرى في تركيا، وأمريكا، ويوفنتوس الإيطالي.

وذكر أن مسؤولين في الدوري السعودي دخلوا في مفاوضات مع صلاح خلال الفترة الماضية دون تحديد النادي الذي قد ينتقل إليه، حتى موعد إعداد الخبر.

وأشار إلى أن العرض السعودي الحالي يقلُّ من الناحية المالية عن ذلك الذي تلقَّاه اللاعب العام الماضي قبل تمديد عقده مع ليفربول.

وأكد أن صلاح يولي أهميةً للتفاصيل المالية، ومدة العقد، إلى جانب المشروع الرياضي للنادي، إذ يشترط أن يكون فريقه المقبل منافسًا على البطولات.

وانضمَّ اللاعب المصري إلى ليفربول قادمًا من روما الإيطالي، صيف 2017، مقابل 42 مليون يورو، وحقق معه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين «2019ـ2020 و2024ـ2025»، ودوري أبطال أوروبا «2019»، كما سجل 230 هدفًا بقميص «الريدز».