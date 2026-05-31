ديمبيلي يتعهد بتحقيق ثلاثية الأبطال

وعد الفرنسي عثمان ديمبيلي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان ​الأول لكرة القدم، المشجعين الذين تجمَّعوا، الأحد، عند قاعدة برج إيفل، بأن يسعى الفريق إلى الفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي في الموسم المقبل بعد حصد اللقب الأوروبي ‌عامين متتاليين.

وقال ديمبيلي ‌للجمهور، الذي كان ​يرقص ‌على ⁠أنغام ​أغنية «مرة أخرى» لفرقة دافت بانك بينما كان اللاعبون يستعرضون الكأس التي حققوها بعد الانتصار على أرسنال السبت: «شكرًا لكم جميعًا على دعمكم. سنعود العام المقبل باللقب الثالث».

وسادت أجواءٌ مريحةٌ بعد ⁠أن أفسحت الأمطار الخفيفة المجال ‌لأشعة الشمس، عكسَ ‌المشاهد التي وقعت الليلة ​الماضية، إذ ‌أسفرت أعمال العنف التي اندلعت في أنحاء ‌العاصمة عقب المباراة عن إصابة أكثر من 200 شخصٍ، إضافة إلى حالة وفاةٍ.

وحث القطري ناصر الخليفي، رئيس النادي، المشجعين على ‌الحفاظ على الأجواء الإيجابية، وقال: «احتفلوا بهدوءٍ الليلة. احموا مدينتنا، هذا أمرٌ مهمٌّ للغاية».

وتوجَّه ⁠لاعبو ⁠باريس سان جيرمان إلى شامب دي مارس، وهي ساحةٌ مفتوحةٌ ضخمةٌ أسفل برج إيفل، قبل زيارةٍ رسميةٍ للرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.