لا أرسنال ولا باريس «قووا» النصر

ـ لا يزال النصر يشغل الدنيا والعالم بأكمله، وهو يحقق أصعب وأقوى دوري في تاريخ الرياضة السعودية. فالصحف العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي بأسرها ليس لديها حديث إلا عن تحقيق النصر للدوري السعودي الصعب بقيادة قائده كريستيانو رونالدو.

ـ حقق أرسنال الدوري الإنجليزي بعد غياب 22 عامًا، لكن النصر سحب الأضواء منه بعد أسبوع. وجاء باريس سان جيرمان بعد ذلك بطلًا لدوري أبطال أوروبا، لكنه لم يستطع سحب الأضواء العالمية من النصر. وهذا يؤكد القوة الجبارة التي يملكها النصر، متمثلة في قائده الأسطوري كريستيانو رونالدو.

ـ ابحث في أي وسيلة إعلامية رياضية على مستوى العالم، أو أي حساب إخباري رياضي عالمي، أو أي شخصية مشهورة مهتمة بالأخبار الرياضية، وستجد أنه من الصعب ألا يتحدث عن النصر. فالعالم كله يتحدث عن هذا اللقب التاريخي، اللقب رقم 20 في تاريخ النصر في بطولة الدوري.

ـ إن ما حدث ويحدث كله يصب في مصلحة الدوري السعودي بشكل عام. وإذا كانت نتيجة مباراة المنتخب السعودي أمام الأرجنتين في كأس العالم الماضية التي أُقيمت في قطر قد أسهمت في تسويق الدوري السعودي، فإن النصر حقق أضعاف أثر تلك المباراة وبفارق كبير. وهذا يعطيك مدلولًا واضحًا على الخطط الاستراتيجية التي وُضعت ليصبح الدوري السعودي خلال السنوات القادمة أقوى دوري في العالم، وليس مجرد واحد من أقوى الدوريات العالمية.

ـ نحن الآن نستعد للموسم القادم، كما أن كأس العالم للأندية سينطلق قريبًا، وقد بدأت الأندية العمل للموسم الجديد منذ فترة. ولهذا أعتقد أن دوري الموسم القادم سيكون أقوى من الدوري المنصرم بمراحل.

ـ سنرى الأندية تعمل بشكل أفضل على الصعيدين الإداري والفني، وستكون جودة اللاعبين الفنية أعلى بشكل عام من السابق، كما ستظهر أندية متوسطة وأخرى أقل من متوسطة، وستتعثر بعض الأندية المنافسة على الدوري.

ـ المهم أيضًا أن تكون بطولة النخبة الآسيوية سعودية، وأن يكون دوري أبطال آسيا 2 سعوديًا، وأن تكون البطولة الخليجية سعودية، وأن تكون أي بطولة خارجية من نصيب الأندية السعودية، وهذا واجب على جميع أنديتنا.

ـ لا يزال أمام الأندية السعودية أمل كبير في احتلال المقاعد الآسيوية الأربعة في النسخ المقبلة من كأس العالم للأندية، والتي يُقال إن إحداها ستُقام في الرياض. ويجب أن ننافس على هذه البطولة بقوة. فالأهلي حقق لقبين في بطولة النخبة الآسيوية، ولا تزال لدينا فرصة لتأهل ثلاثة أندية أخرى، وأعتقد أننا سننجح في ذلك لأننا الأقوى.