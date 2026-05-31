10 أيام تجهز الحكام السعوديين في أمريكا

يدخل الحكمان السعوديان خالد الطريس، ومحمد العبكري، برنامجًا تدريبيًا لمدة 10 أيام في مدينة ميامي الأمريكية، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026، حسبما كشف عنه الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد.

ويتضمن البرنامج التدريبي محاضرات نظرية، وجوانب لياقية، وتطبيقات ميدانية على أرض الملعب في المقر الرئيس لحكام المونديال، فيما ينتقل زميلهما عبد الله الشهري، حكم الفيديو، إلى مدينة دلاس الأمريكية، المقر الرئيس لحكام تقنية «VAR».

وغادر الحكام السعوديون الثلاثة إلى أمريكا، الأحد، لبدء البرنامج الإعدادي قبل المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026، التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 18 يوليو المقبلين.

وكان الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» أعلن في وقت سابق عن اختيار طاقم التحكيم السعودي المكون من الطريس والعبكري والشهري، للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026 في أول ظهور للتحكيم السعودي بالمونديال منذ عام 2010.