ماكرون: سان جيرمان فخر فرنسا

عدَّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم فخرًا عظيمًا للبلاد بأكملها خلال استقباله لاعبي نادي العاصمة، الأحد في قصر الإليزيه بعد تتويجهم بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني تواليًا.

وفي الوقت ذاته، عدَّ ماكرون أعمال العنف التي حصلت في فرنسا بعد نهائي السبت في بودابست حين تغلب سان جيرمان على أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح «غير مقبولة».

وأضاف: «سار باريس سان جيرمان على خطى منتخب فرنسا مع نجمتين. الآن أنتظر من منتخبنا أن يضيف لنا نجمة ثالثة على القميص»، في إشارة إلى المنتخب الفرنسي الذي سيلتقيه الثلاثاء في كليرفونتين بوجود عدد من لاعبي الفريق الباريسي في تشكيلة المدرب ديدييه ديشان.

وقال ماكرون عن «الديوك» الذين سيحاولون ابتداءً من منتصف يونيو المقبل إحراز لقبهم العالمي الثالث، إنه «لا يوجد أي فريق في العالم يملك هذا القدر من الموهبة وهذا الكم من الخبرة المتراكمة».

وتابع «على أي حال، هذا المساء نحن فخورون جدًا، فخورون جدًا بفريق باريس سان جيرمان هذا، برئيسه، بمدربه، بكامل جهازه الفني، بقائده وبجميع لاعبيه. لقد حققوا ما كنا نعتقد، وما اعتقد كثر، أنه مستحيل. حققوه بالقلب وبالشغف. حققوه مع جعل باريس وكل البلاد تهتز فرحًا».