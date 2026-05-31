نيوم يودّع حجازي: بصمتك في الذاكرة

طوى نادي نيوم صفحة المصري أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، إذ أعلن، الأحد، رسميًّا رحيله مع ختام الموسم المنتهي أخيرًا.

وكتب النادي عبر صفحته الرسمية في منصة «إكس»: «فصولٌ جميلةٌ كُتبت. شكرًا أحمد حجازي على كل لحظةٍ وذكرى». وأتبعها بتغريدةٍ أخرى، جاء فيها: «بصمةٌ ستبقى في الذاكرة.. شكرًا أحمد حجازي على كل ما قدَّمته».

وكانت «الرياضية» أشارت، 24 مايو الجاري، إلى رحيل حجازي عن نيوم حيث نقلت عن مصادرَ خاصَّةٍ، أن المدافع المصري المخضرم سيغادر صفوف نيوم، الصيف الجاري، بعد علاقةٍ تعاقديةٍ دامت موسمَين.

وانضمَّ حجازي إلى صفوف نيوم صيف 2024، وكان من أبرز الأسماء التي أسهمت في صعوده من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى إلى دوري روشن السعودي.

وفي موسم الصعود، خاض المدافع المصري 23 مباراةً بقميص نيوم ضمن دوري يلو الذي أنهاه في المركز الأول، أمَّا في الموسم الماضي فقاد حجازي نيوم خلال 28 مباراةً بمختلف المسابقات، وسجل هدفًا وحيدًا.

وأنهى نيوم ظهوره الأول في «روشن» بالمركز الثامن بـ 42 نقطةً، جمعها من 12 انتصارًا، وتسعة تعادلاتٍ، فيما خسر 13 مرَّة.