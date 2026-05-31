المرة الـ 17.. الترجي بطل كأس تونس

سجل حمزة رفيع، لاعب فريق الترجي الأول لكرة القدم، هدفًا في الشوط الثاني، ليقود به أبناء «باب سويقة» إلى الفوز 1ـ0 على الترجي الجرجيسي، والتتويج بلقب كأس تونس للمرة الـ 17 في تاريخه، الأحد.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62 عندما أطلق رفيع تسديدةً قويةً من ‌خارج منطقة ‌الجزاء، استقرَّت في ​الشباك، ‌ليمنح ⁠فريقه ​البطولة، وينقذ موسمه ⁠بعد خسارة لقب الدوري.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه حمزة الغانمي، حارس مرمى الجرجيسي «البديل»، إثر لمسه الكرة بيده خارج منطقة الجزاء، ليُكمل فريقه المباراة بعشرة ⁠لاعبين.

وشهد الشوط الأول فرصًا ‌عدة للفريقين، ‌إذ تصدَّى سيف الدين الشرفي، ​حارس الجرجيسي، ‌لكرةٍ خطيرةٍ، سدَّدها جاك ديارا ‌في الدقيقة 39 قبل أن يعود ويتألَّق أمام محاولةٍ قويةٍ من فلوريان دانهو «43».

في المقابل، تصدَّى أمان الله مميش، حارس مرمى الترجي، لكرة خطيرةٍ في الوقت المحتسب بدل ⁠الضائع ⁠من الشوط الأول، سدَّدها مؤمن الرحماني إثر مجهودٍ فردي مميَّزٍ، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، نجح رفيع في فك شفرة دفاع الترجي الجرجيسي بتسديدةٍ بعيدة المدى، هزَّت الشباك، ليمنح الترجي لقبه الـ 17 في البطولة، ويُعزِّز رقمه القياسي ​في عدد ​مرات التتويج بلقب كأس تونس.