الاختبار قبل الأخير.. ألمانيا تكتسح فنلندا برباعية

اكتسح المنتخب الألماني الأول لكرة القدم نظيره الفنلندي 4ـ0 في المباراة التجريبية، الأحد، استعدادًا لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وهذه التجريبية الأولى من أصل اثنتين للمنتخب الألماني قبل خوض غمار المونديال، بينما ستكون الثانية في مدينة شيكاغو أمام المنتخب الأمريكي «المضيف»، 6 يونيو.

وتقدَّم المنتخب الألماني في الدقيقة 33 بهدفٍ، سجله دينيز أونداف، وأضاف زميله فلوريان فيرتز الثاني «47».

وفي الدقيقة 55، عاد أونداف وسجَّل الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الألماني، واختتم زميله جمال موسيالا الرباعية «62».

وقدَّم المنتخب الألماني في المجمل عرضًا مطمئنًا للجماهير قبل السفر إلى أمريكا لخوض منافسات المونديال الذي يلعب فيه بالمجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوراساو، وكوت ديفوار، والإكوادور.