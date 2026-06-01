أخضر الجوجيتسو يحصد 5 ميداليات في بطولة العالم

حصد المنتخب السعودي للجوجيتسو 5 ميداليات «ذهبيتان و3 برونزيات» بعد ختام مشاركته في منافسات في بطولة العالم للاتحاد الدولي للجوجيتسو IBJJF 2026.

واحتضنت مدينة لونج بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية، البطولة خلال الفترة من 25 إلى 31 مايو الماضي، بمشاركة 10 لاعبين يمثلون السعودية في عدد من الفئات العمرية المختلفة.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي للعبة على منصة «إكس» جاءت الذهبية الأولى والثانية عن طريق عمر ندا تحت وزن 100 كجم، والميداليات البرونزية جاءت عن طريق محمد بن حريمل تحت وزن 76 كجم، وإلياس بنجر تحت وزن 69 كجم، وأخيرًا خالد حباب تحت وزن 64 كجم.