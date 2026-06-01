السنغال تخسر.. وماني يسجل هدفين

خسر المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم أمام نظيره الأمريكي بنتيجة 2ـ3 في المواجهة التجريبية التي جرت، الأحد، وسجل خلالها ساديو ماني نجم الفريق النصراوي هدفين ضمن تحضيرات المنتخبين لكأس العالم 2026.

وأحرز السنغالي ماني هدفي منتخب بلاده عند الدقيقتين 44 و52، فيما حملت ثلاثية المنتخب الأمريكي توقيع كل من سيرجينو ديست «7» وكريستيان بولسيتش «20» وفلورين بالبوين «63».

وغاب عن المواجهة، الثنائي السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى الأهلي، وخاليدو كوليبالي مدافع الهلال.

ويشارك المنتخب السنغالي في المونديال ضمن المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات فرنسا والنرويج والعراق.

أما أمريكا، إحدى الدول المضيفة لكأس العالم، فإنها تخوض منافسات العرس العالمي في المجموعة الرابعة رفقة الباراجواي وأستراليا وتركيا.